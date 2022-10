"Respektlos": D! kritisiert "Skate Fever"-Giseles Verhalten

Detlef D! Soost (52) hat dafür kein Verständnis. Heute startete die neue TV-Show Skate Fever – Stars auf Rollschuhen. In dieser stellen acht Promipaare unter anderem ihr tänzerisches Können auf Rollschuhen unter Beweis. Unter den Teilnehmern sind neben Andrej Mangold (35) und Linda-Caroline Nobat (27) auch Gisele Oppermann (34) und Thorsten Legat (53). Doch schon im Training sorgte Gisele für Probleme und auch mit ihrem Auftritt konnte sie nicht überzeugen!

Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin legte in den Proben ein Verhalten an den Tag, das ihrem Trainer so gar nicht gefiel. So erschien die 34-Jährige unter anderem das ein oder andere Mal zu spät zum Training. "Ich finde es schade. Gisele, ich finde es respektlos", kritisierte Detlef die Arbeitseinstellung des Models. Auch die anderen Jury-Mitglieder zeigten sich entsetzt über Giseles fehlenden Teamgeist. Doch damit nicht genug – auch die Performance der TV-Bekanntheit kam nicht gut bei den Juroren an.

Die Kritik konnte der Reality-TV-Star jedoch weniger nachvollziehen. Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin versuchte sich mit der Verspätung ihrer Bahn aus der Verantwortung zu ziehen. Aber auch die Auseinandersetzungen mit ihrem Trainer sollen zu der schlechten Leistung beigetragen haben. "Dadurch dass wir auch Probleme mit unserem Trainer hatten, merkt man das auch an unserer Choreo. Das wäre sonst alles anders gelaufen", versuchte sie zu erklären.

RTLZWEI Thorsten Legat und Gisele Oppermann bei "Skate Fever"

RTLZWEI Gisele Oppermann bei "Skate Fever"

RTLZWEI/Christoph Kassette Gisele Oppermann, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

