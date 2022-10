39. Woche: Charlotte Crosby genießt letztes Date vor Geburt!

Charlotte Crosby (32) genießt die letzten Momente ihrer Schwangerschaft! Die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin und ihr Partner Jake Ankers freuen sich im Moment auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs: Das Paar erwartet eine kleine Tochter – und die könnte sich schon bald auf den Weg machen, denn die Blondine ist bereits in der 39. Woche. Vor der Geburt gingen Charlotte und Jake jetzt aber erst mal noch auf ein romantisches Date!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Charlotte jetzt ein paar Schnappschüsse von ihrem Rendezvous in einem Restaurant in London. "Unser allerletzter Date-Abend, bevor wir Eltern werden", betitelte die Mama in spe das Posting und schwärmte: "Danke für alles, Jake! Ich liebe dich so sehr! Ich bin bereit für das nächste Abenteuer mit dir und unserem Baby." Sie sei sich sicher, dass sie, ihr Liebster und ihr gemeinsames Kind ein tolles Team sein werden.

Auch am Ende der Schwangerschaft putzt sich Charlotte noch so richtig gerne heraus! Die Influencerin betonte ihren Babybauch während des Dates mit einem engen hellblauen Kleid. Zudem schlüpfte sie trotz ihrer großen Kugel in High Heels. "In der 39. Woche und einfach immer noch in Absatzschuhen unterwegs", lachte sie.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im August 2022

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby im Juni 2022

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Oktober 2022 in London

