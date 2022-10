Laut Sandra Janina: Juliano log über abgeklemmte Samenleiter

Hat Juliano Fernandez etwa gelogen? Der Reality-TV-Star und seine Freundin Sandra Janina (23) gaben vor einigen Wochen ihre Trennung bekannt. Dabei hatte das Paar seine Liebe sogar bei Temptation Island V.I.P. getestet – und ging eigentlich gestärkt aus der Fremdgeh-Show hervor. Doch anscheinend half alles nichts: Sandra hat schließlich den Schlussstrich gezogen. Zu den Gründen schwiegen die beiden bisher – bis jetzt. Offenbar hat Juliano hinsichtlicher einer bedeutenden Sache gelogen.

In ihrer Instagram-Story reagierte Sandra auf die Vorwürfe eines Followers, dass sie in der Vergangenheit nichts zu den Trennungsgründen gesagt hat. "Es gab nicht nur einen Grund für die Trennung, sondern es gab mehrere", begann sie und richtete dann das Wort an ihre Fans: "Ihr könnt ja einfach mal, wenn ihr wollt, Juliano fragen, wann er denn vorhat, seine Eier wieder frei klemmen zu lassen." Dann machte Sandra eine kurze Pause und fasste sich an den Kopf: "Stimmt, war ja gelogen. Da wurde ja nie irgendetwas abgeklemmt. Also was soll er da wieder frei klemmen lassen?" Hat Juliano etwa die Wahrheit verdreht?

Der Reality-TV-Star beichtete damals auf der Insel der Versuchung: "Ich habe was machen lassen bei mir. Ich habe mich jetzt nicht sterilisieren lassen, aber ich habe das damals in der wilden Zeit abbinden lassen. Das heißt, ich bin momentan nicht fruchtbar." Sandra erfuhr damals erst im TV von diesem angeblichen Eingriff.

