Schmerzen beim Laufen: Günther Klum bekam endlich seine OP

Heidi Klums (49) Papa darf endlich schmerzfrei leben! Das Topmodel stand ihrer Familie immer sehr nahe. Vor allem Papa Günther Klum (77) war derjenige, der sie in ihrer Laufstegkarriere immer bestärkt und unterstützt hat. Mittlerweile konnte er sich sogar selbst in der Modebranche etablieren und führt seit Jahren erfolgreich die Agentur ONEeins fab Management. Jetzt muss sich Heidis Papa aber erst einmal um sich selbst kümmern – denn Günther hat sich einer OP unterzogen!

"Das ist schon schmerzhaft gewesen, mein Gangbild wurde auch immer schlechter", erzählte Günther im Gespräch mit Express. Er leide schon seit Jahren an Arthrose und habe dadurch starke Schmerzen in den Gelenken. Jetzt wurde er deshalb sogar am Knie operiert. Doch anstatt sich für die Vollnarkose zu entscheiden, wollte der 77-Jährige die Operation miterleben. Die OP habe sich auf jeden Fall gelohnt, denn es gehe ihm jetzt schon viel besser: "Ich bin wieder auf dem Weg der Besserung."

Sobald er genesen ist, kann Günther sich wieder seiner Arbeit widmen. Und die hat der Model-Manager gerade erst ins Netz verlegt. Im März hatte er nämlich angekündigt, Influencer werden zu wollen. Auf seinem Account wolle er sich vor allem seiner Heimat Bergisch Gladbach widmen – ein großer Netzstar wolle er aber nicht werden. Aber immerhin zählt seine Instagram-Seite jetzt schon fast 2.000 Follower.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit ihrem Vater Günther Klum im November 2015

Anzeige

Getty Images Günther Klum 2012 bei einer Veranstaltung in Köln

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Erna und Günther Klum bei der Lambertz Monday Night 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de