Ist Sandra bei "Temptation Island V.I.P." leicht zu knacken?

Kann Sandra Sicora (30) der Verführung standhalten? Aktuell stellen die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Tommy Pedroni ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Dabei müssen sie nicht nur die räumliche Trennung voneinander aushalten, sondern auch den jeweils elf Singlemännern und Singledamen widerstehen. Einige Verführer behaupteten bereits zu Beginn, dass die Brünette leicht zu knacken und ziemlich touchy sei. Mit Promiflash hat Sandra über ihr Verhalten gesprochen!

"Dass die Verführer sagen, ich bin leicht knackbar, stört mich nicht. Ich habe eine offene Art und kann schnell Menschen vertrauen, daher habe ich mich in der Nähe einiger Jungs direkt wohl gefühlt", erklärte die 30-Jährige gegenüber Promiflash und fügte hinzu, dass sie sich vor allem in der Nähe von Singleboy Flocke gut aufgehoben gefühlt habe.

Das habe sich die Beauty auch für ihren Freund in der Männervilla gewünscht. "Es hätte mir nicht wehgetan, wenn ich Tommy so gesehen hätte. Deswegen habe ich ja an dem Format teilgenommen", verriet sie weiter – auch die Verführerinnen sollen Sandra nicht eingeschüchtert haben. Denn in Bezug auf das Beziehungsexperiment hat die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin eine klare Meinung: "Wenn meine Beziehung kaputt gehen würde, könnten sie nichts dafür."

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Instagram / tommypedroni Sandra Sicora und Tommy Pedroni

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Soleil, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

