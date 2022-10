Kuppelformat: Das sind Eva Benetatous No-Gos beim Daten!

Das geht für Evanthia Benetatou (30) gar nicht! Sie hat schon einige TV-Formate mitgemacht: Bei Der Bachelor suchte sie vergebens nach der Liebe und bei Das Sommerhaus der Stars kämpfte sie mit ihrem Ex Chris Broy (33) um den Titel "Das Promipaar des Jahres". Nun geht es für die Influencerin zurück zur Liebessuche. Bei "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück" wird sie mehrere Männer kennenlernen. Aber wie würden sie Eva bei einem Date vergraulen?

Das verriet die Mutter eines Sohnes nun gegenüber Promiflash. So offenbarte die 30-Jährige, was sie abturnt: "Wenn man ständig über die Ex redet. Und getrennte Rechnungen. Ich bin da noch voll oldschool und ich finde, dass man die Frau schon einladen müsste. Das sind wahrscheinlich meine griechischen Wurzeln". Doch das ist noch nicht alles: Die TV-Bekanntheit hat eine ganze Liste voller No-Gos.

"Wenn der Typ asozial spricht, den Mund nicht aufkriegt, wenn man keine Gesprächsthemen hat und wenn er nur von sich erzählt, er also so eine richtige Egoschiene fährt – von wegen wie toll er ist und was er alles hat und kann", führte sie im Promiflash-Interview aus. Ob Eva ihren Traummann in der Show wohl gefunden hat?

„Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück“, immer donnerstags auf discovery+

