Ergebnis geleakt: Dieser Kicker gewinnt den Ballon d'Or!

Auch in diesem Jahr wird der Ballon d'Or wieder dem besten Profifußballer der Welt überreicht! Im vergangenen Jahr gewann kein Geringerer als Lionel Messi (35) die wichtige Trophäe und wurde somit kurzerhand zum Weltfußballer gekürt. Sein Dauerrivale Cristiano Ronaldo (37) hatte das überhaupt nicht verstehen können. Heute Abend ist es wieder so weit und der Ballon d'Or gebührt dem wohl besten Kicker der Welt. Nun wurde jedoch schon bekannt, wer die goldene Trophäe mit nach Hause nehmen darf!

Wie die spanische Zeitung Marca bereits nun schon berichtet, soll Karim Benzema (34) in diesem Jahr seine Konkurrenz um Sadio Mané, Robert Lewandowski (34) und auch Kylian Mbappé (23) ausgestochen haben. Der Stürmer von Real Madrid schoss in der vergangenen Saison ganze 44 Tore für die Königlichen – auch in der französischen Nationalmannschaft ist er extrem erfolgreich unterwegs.

Vor allem für Robert Lewandowski standen in diesem Jahr die Chancen gut, den Ballon d'Or zu gewinnen. Der polnische Nationalspieler und Stürmer des FC Barcelonas traf in der spanischen Liga bisher neunmal und scheint seit seinem Abgang vom FC Bayern München noch mehr zu alter Stärke zurückgefunden zu haben.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Sportler

Getty Images Karim Benzema im Mai 2022

Getty Images Robert Lewandowski auf einer Pressekonferenz in München im März 2021

