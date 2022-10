Aufreizend: Madonna in Spitzenkorsett und Netzstrumpfhose

Ein Aufreger jagt den Nächsten! Die Pop-Ikone Madonna (64) sorgte in letzter Zeit vermehrt für Verwirrung im Netz. Ob es ihr gewollt jugendlicher Look mit pinken Haaren und gebleichten Augenbrauen, ihre starke Bildbearbeitung oder ein vermeintliches Outing war: Die Fans scheinen jedenfalls nicht besonders begeistert von dem neuen Auftreten der Sängerin zu sein. Jetzt provoziert Madonna erneut mit einem Video, in dem sie aufreizend und knapp bekleidet tanzt!

Auf der Kurzvideo-Plattform TikTok zeigte die 64-Jährige sich in einer Netzstrumpfhose, einem durchsichtigen Spitzenkorsett und BDSM-Weste mit Gürtel. In dem Video tanzt sie gewagt zum viralen Hit "Period Ahh Period Uhh" von Britt Barbie und berührt dabei ihren Körper auf eine sinnliche Art. Am Ende des Clips zeigte sie ihren Zuschauern sogar noch den Mittelfinger.

Die Fans der "Hung Up"-Interpretin sehen ihr Verhalten sehr kritisch. Die Kommentare unter Madonnas Social-Media-Postings zeigen, dass ihr neues Auftreten nicht besonders gut ankommt. So kommentierte ein User: "Ich bin schockiert", ein anderer fragt sich "Was ist mit Madonna passiert?" Einige Follower sind sogar so verwirrt, dass sie die Sechfach-Mama gar nicht mehr wiedererkennen: "Ist das die echte Madonna?"

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Anzeige

Instagram / almightywulf Madonna und Partner Andrew Darnell im August 2022

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de