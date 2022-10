Heather Rae und Tarek El Moussa feiern ersten Hochzeitstag

Diese beiden sind immer noch superglücklich! Vor gut einem Jahr gaben sich Heather Rae Young (35) und Tarek El Moussa (41), der bereits Vater von zwei Kindern ist, bei ihrer glamourösen Hochzeit das Jawort. Bald sind sie auch nicht mehr nur zu viert: Die Selling Sunset-Bekanntheit erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Zunächst dürfen sie aber einen anderen Meilenstein feiern: Heather und Tarek freuen sich auf ihren ersten Hochzeitstag!

Auf Instagram teilte die Immobilienmaklerin einen niedlichen Schnappschuss von der Hochzeit der beiden und schwärmte von diesem besonderen Tag. "Ich kann nicht glauben, dass es fast ein Jahr her ist, dass wir Mann und Frau geworden sind", schrieb Heather dazu. Sie fasse es nicht, was in diesem Jahr alles passiert ist: "Wir sind jetzt verheiratet, ein weiteres Baby El Moussa ist unterwegs und wir sind glücklicher und verliebter denn je."

Zurzeit wartet Heather noch sehnsüchtig auf ihr Baby. Dabei ist es ihr jedoch auch wichtig, dass sie weiterhin ihre Arbeit ausüben kann: "Momentan ist es der perfekte Mix aus viel beschäftigter, berufstätiger Mama in spe und dem Genießen jedes Augenblicks, in dem unser Junge heranwächst", schrieb sie kürzlich im Netz. Auch wenn ihr Sohn auf der Welt ist, möchte die Beauty weiterhin in ihrem Job alles geben.

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young und ihr Mann Tarek El Moussa im August 2022

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa und Heather Rae Young im November 2021

