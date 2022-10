Kourtney Kardashian und Travis feiern Verlobungs-Jahrestag

Kourtney Kardashian (43) ist verliebt wie am ersten Tag! Die TV-Bekanntheit ist seit einem Jahr mit dem Blink182-Musiker Travis Barker (46) verlobt. Im Mai dieses Jahres folgte dann die krönende Hochzeit in Italien. Regelmäßig beweisen die beiden der Öffentlichkeit, wie verliebt sie doch sind. Bereits seit einiger Zeit versucht Kourtney mit ihrem Liebsten Nachwuchs zu bekommen. Dafür entschied sich der Realitystar für die Methode der künstlichen Befruchtung. Zum Jahrestag ihrer Verlobung schwelgte der Realitystar nun in Erinnerungen.

Auf Instagram teilte Kourtney nun eine süße Fotoreihe von Momenten ihrer Verlobung. Sie kommentierte die Pics mit "October 17", dem Datum der Verlobung. Auf den Bildern sieht man das Paar eng umschlossen in einem Rosenbeet. Ihr Liebster kommentierte: "Ich werde dich immer lieben, heute und jeden weiteren Tag." Bereits zum Antrag veröffentlichte die Beauty einige romantische Einblicke für ihre Fans.

Auch ihren Followern gefiel diese süße Erinnerung. "Ich werde nie vergessen, wie sich das mit euch entwickelt hat! Das ist eine der größten Liebesgeschichten unserer Generation", kommentierte ein Fan. "So romantisch" und "Ich freue mich für euch" sind weitere Aussagen unter ihrem Instagram-Post.

Instagram / krisjenner Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer Verlobung

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit

