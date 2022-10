Laura Müller lehnte die "Promi Big Brother"-Anfrage ab!

Laura Müller (22) bringt endlich Licht ins Dunkel! Seit ihrer Flucht in die USA an der Seite ihres Mannes Michael Wendler (50) hat man die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin in keinem Fernsehformat mehr gesehen. Dann wurden Gerüchte laut, sie feiere ein fulminantes Comeback in der kommenden Staffel von Promi Big Brother – ihr Management und der Sender stritten das jedoch ab. Jetzt äußerte sich auch Laura selbst zu den Behauptungen.

In ihrer Instagram-Story repostete sie einen Zeitungsbeitrag zu ihrer vermeintlichen Teilnahme – und bezog dazu Stellung. "Weil immer noch unzählige Fragen bezüglich 'Promi Big Brother' bei mir eintreffen: Ja, es gab eine Anfrage. Ich habe diese jedoch abgelehnt", machte Laura deutlich. Im Container wird man die Influencerin also nicht so bald zu sehen bekommen...

Dafür kann man sich aber auf ihren Social-Media-Auftritt mehr verlassen! In den letzten Monaten präsentierte Laura sich im Netz wieder vermehrt hingebungsvoll knutschend mit ihrem Liebsten. Zuletzt posierte sie im ultraknappen Bikini auf einem Boot und zeigte sich dabei verrucht oben ohne.

Laura Müller, Influencerin

Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

Laura Müller im September 2022

