So hält sich David Hasselhoff mit 70 Jahren noch in Topform

Von nichts kommt nichts! In Baywatch wurde David Hasselhoff (70) als muskulöser Rettungsschwimmer berühmt. Inzwischen ist es aber schon rund 30 Jahre her, dass er sich erstmals in die rote Badehose geworfen hat. Doch jetzt ist der Schauspieler immer noch in Topform und zeigt sich auch im Netz gerne mal oben ohne. Nun verriet The Hoff, wie er sich im hohen Alter fit hält!

Im Interview mit Bild plauderte der 70-Jährige über seine körperliche Verfassung. Der "Looking for Freedom"-Interpret will sich auf keinen Fall gehen lassen. "Ich habe jetzt lernen müssen, dass es einfacher ist, in Form zu bleiben, als wieder fit zu werden", räumte David ein. Um für seine große Deutschlandtour gewappnet zu sein und sein Fitness-Level auch zu halten, soll er momentan viel trainieren und Fahrrad fahren.

Seine Radtouren hält der US-Amerikaner für seine Instagram-Follower fest. Unter anderem radelte David auf den Tafelberg Parker Mesa und präsentierte dort den Ausblick. Seine Frau Hayley Roberts scheint dieses Hobby mit ihm zu teilen. Mit Helmen im Partnerlook unternehmen die beiden auch gerne gemeinsam Touren.

Anzeige

Getty Images David Hasselhoff bei "Baywatch"

Anzeige

Getty Images David Hasselhoff im Dezember 2009

Anzeige

Instagram / davidhasselhoff David Hasselhoff und seine Frau Hayley Roberts bei einer Fahrradtour im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de