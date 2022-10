Dream und Co.: Kardashian-Kids feiern eine Halloween-Party

Das war eine schleimige Angelegenheit! Der Kardashian-Jenner-Clan wurde durch die Realityshow Keeping Up With the Kardashians weltberühmt. Besonders Kim (41) und Kylie (25) sind inzwischen außerdem erfolgreiche Unternehmerinnen. Mittlerweile haben alle sechs Geschwister bis auf Model Kendall (26) ihren eigenen Nachwuchs. Dieser Haufen – bestehend aus zwöĺf Kindern – will natürlich bespaßt werden! Und das, üblich für die Kardashian-Jenners, nicht gerade bescheiden. Khloé (38) zeigte einige lustige Einblicke in die Halloween-Party der KarJenner-Kids!

Der Kardashian-Jenner-Clan veranstaltete bereits Mitte Oktober eine Halloween-Party für die Jüngsten der Familie. In ihrer Instagram-Story teilte Khloé Kardashian einige zuckersüße Bilder. Chicago West (4), Reign Disick (7) , True Thompson (4) und Dream Kardashian (5) schienen einen Mordsspaß zu haben! Es gab schaurige Snacks, eine Schleim-Station, Plastik-Vampirzähne und -Augen.

Besonders Khloés Tochter True scheint es den Fans der Realitystars angetan zu haben. Unter Postings, welche die Drittälteste der Kardashians von der Vierjährigen teilt, häufen sich immer Kommentare wie: "Sie ist ein zukünftiges Supermodel" oder "Sie ist wunderschön." Erst vor ein paar Monaten begrüßte die 38-Jährige nach True ihr zweites Kind mit Basketball-Spieler Tristan Thompson (31), von dem sie mittlerweile getrennt ist.

Instagram / khloekardashian True Thompson, 2022

Instagram / khloekardashian Dream Kardashian, 2022

Instagram / khloekardashian Kendall Jenner, Kourtney und Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kim Kardashian, 2019

