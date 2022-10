Emmy Russ ist total wütend: Ihr Mercedes wurde angefahren!

Emmy Russ (23) ist außer sich vor Wut! Die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin zeigt ihren Fans in den sozialen Medien nicht nur regelmäßig sexy Outfits, Urlaubsfotos und Co. – sondern auch ab und an ihren weißen Mercedes. Das Logo auf dem teuren Neuwagen hat die Influencerin sogar mit funkelnden Glitzersteinen versehen. Doch jetzt war ihre Luxus-Kutsche in einen Vorfall verwickelt: Emmys geliebter Mercedes wurde angefahren – und das machte die Beauty so richtig sauer!

In ihrer Instagram-Story berichtete Emmy jetzt wutentbrannt von dem Vorfall im Straßenverkehr. "Ich sitze in meinem geparkten Auto. [...] Vor mir war ein riesengroßer Parkplatz, da hätte ein Kleinbus reingepasst", echauffierte sich die Blondine und erklärte: "Da kommt so ein Opel und parkt vor mir. [...] Auf einmal macht es bumm. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Wie kannst du mir reinfahren, wenn da so viel Platz ist?" Sie habe sich außerdem total darüber geärgert, dass die Fahrerin ihren Fehler nicht eingesehen und stattdessen darüber gelacht habe.

Emmys geliebter Wagen hat bei dem Vorfall ein paar kleine Blessuren davongetragen. "Ich habe im ersten Moment nur zwei Kratzer auf dem Mercedes-Stern festgestellt", informierte sie ihre Fans und betonte: "Trotzdem ist es ein Schaden. Ich möchte das auch so haben, wie ich meinen Neuwagen vor wenigen Monaten gekauft habe." Im Nachhinein habe sie jedoch festgestellt, dass der Stern bei dem Zusammenstoß sogar gerissen ist.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Juni 2022

Instagram / emmyruss Emmy Russ, ehemalige "Promis unter Palmen"-Kandidatin

