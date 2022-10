Melanie C. trieb sich nach Trennung auf Dating-Apps herum!

Melanie C. (48) ist bereit, eine neue Liebe in ihr Leben zu lassen! Im Jahr 2015 hatte sie sich in ihren Manager Joe Marshall verliebt. Die beide waren sieben Jahre lang ein Paar. Doch dann trennten sie sich diesen Sommer einvernehmlich. Jetzt ist Mel wieder solo unterwegs. Das will sie aber nicht bleiben. Deshalb hat sie nach ihrer Trennung auf Dating-Apps nach einem Partner gesucht!

In dem Podcast "Nicht mein Ding mit Joe & George Baggs", verriet das einstige Spice Girls-Mitglied, dass es nach seiner Trennung die Dating-App Raya ausprobierte. Von der sei die 48-Jährige allerdings nicht überzeugt gewesen, weshalb sie von Raya zu Hinge – einer Dating-App für Promis –wechselte. Auch da habe Melanie kein Glück in ihrer Partnersuche gehabt. Sie erzählte: "Ich bin Single und schaue mich ein wenig um, die Auswahl ist gering."

Dass sie Single ist, soll für Mel aber nicht so tragisch sein. Ein Informant erklärte gegenüber The Sun, dass die Britin ihre freigewordene Zeit voll und ganz in ihre Tochter Scarlett stecke. Außerdem würde sie derzeit an ihrem Buch arbeiten und weiterhin mit der Musik beschäftigt sein.

Anzeige

Getty Images Melanie C. bei den Brit Awards in London im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Melanie C. im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Mel C. im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de