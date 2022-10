Oprah Winfrey hatte vergangenes Jahr zweimal eine Knie-OP

Oprah Winfrey (68) verrät Details über ihre Gesundheit. Die US-Amerikanerin ist wohl eine der bekanntesten Talkmasterinnen des Landes: Vor ihrem Mikrofon saßen schon Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) oder auch Adele Adkins (34). Nun drehte Oprah den Spieß jedoch um und sprach über ihr eigenes Befinden. Dabei offenbarte sie: Vergangenes Jahr lag Oprah wegen zwei Operationen am Knie einige Zeit total flach.

In ihrer Show "Oprah Daily's 'The Life You Want' Class" offenbarte die 68-Jährige: "Ich hatte letztes Jahr zwei Knieoperationen. Im August wurde ich am Knie operiert und im November hatte ich eine weitere OP." Deswegen lag die Moderatorin auch ganz schön flach. "Als ich das erste Mal nach Hause kam, konnte ich wirklich mein Bein nicht heben, ich konnte meine Ferse nicht aus dem Bett hochhalten", gab sie zu.

Doch das legte auch einen Schalter bei ihr um. "Ich schwor mir, wenn ich jemals wieder aufstehen, herumlaufen und mich bewegen könnte, würde ich die Vorteile von Bewegung, Training und der Möglichkeit, ganz in meinem Körper zu sein, nutzen", erklärte Oprah. Sie begann dann sogar, regelmäßig zu wandern und kann ihren Körper nun viel mehr wertschätzen.

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey, 2019

Anzeige

Instagram / oprah Oprah Winfrey, US-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de