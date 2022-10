Todesfall am Set: "Rust"-Dreh wird an neuem Ort fortgesetzt

Die "Rust"-Produktion wechselt die Location! Vor rund einem Jahr hatte sich am Set des Westernfilms ein tragischer Vorfall ereignet: Der Schauspieler Alec Baldwin (64) hatte eine Requisitenwaffe betätigt, die allerdings fehlzündete und einen tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) auslöste. Anfang 2023 soll der Dreh dennoch fortgesetzt werden – mit allen ursprünglichen Hauptdarstellern. Der Drehort wird aber wohl ein anderer sein.

Wie Variety berichtete, sollen die Filmarbeiten nicht mehr wie zuvor in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexiko stattfinden. Stattdessen suche man nun nach einer neuen Location. Melina Spadone, der Anwältin der Rust Movie Productions LLC zufolge, sei Kalifornien eine Option. Offiziell bestätigt ist dies bisher aber nicht. In New Mexico laufen in dem Fall derzeit noch Untersuchungen sowie ein staatliches Verfahren zur Sicherheit am Arbeitsplatz.

Anfang des Monats hatte Halynas Ehemann Matthew verkündet, dass er sich mit Alec auf einen Vergleich geeinigt habe. Das heißt unter anderem, dass die Klage gegen den 64-Jährigen und weitere Mitwirkende des Films wegen grob fahrlässigen Verhaltens fallengelassen wird. "Wir glauben alle, dass Halynas Tod ein schrecklicher Unfall war", erklärte Matthew, der ab Januar als Produzent an der "Rust"-Fortsetzung beteiligt sein wird.

