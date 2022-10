Vor Kim-Trennung: Kris Jenner schwärmte noch total von Pete

Kris Jenner (66) mochte ihn also! Das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner Clans hat als Mutter und Managerin ihrer Kinder immer eine Meinung zu deren Leben. Auch wenn Kim (41) und Co. sich meist nicht gerne anhören, was ihr Momager zu sagen hat. Diese Worte über ihren Ex dürften die Skims-Gründerin aber gefreut haben: Kris schwärmte nämlich total von Kims damaligen Freund Pete Davidson (28)!

In den aktuellen Folgen der Realityshow The Kardashians ist Kim noch mit dem Comedian zusammen. Pete scheint bei der 66-Jährigen einen guten Eindruck hinterlassen zu haben: "Pete ist toll. Kein Drama, kein Stress, er ist einfach Pete", fand Kris liebe Worte für ihn. Ob sie damit auch ein wenig gegen ihren Ex-Schwiegersohn Kanye West (45) schießt? Er sorgte nämlich für reichlich Drama und Stress.

In den vergangenen Monaten teilte der Rapper immer wieder mal fragwürdige Postings, sodass einige soziale Netzwerke ihn daraufhin sogar blockierten. Nun reichte es wohl auch Kim. Insider verrieten, dass sie nur noch über Assistenten mit Kanye kommunizieren soll.

Anzeige

Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Mai 2018

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de