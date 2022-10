Barbie-Look! Jennifer Lawrence strahlt in pinkem Kleidchen

Sie überrascht mit einem ziemlich ungewohnten Look! Jennifer Lawrence (32) ist vor wenigen Monaten das erste Mal Mutter geworden. Mittlerweile ist die Schauspielerin aber wieder im Arbeitsalltag angekommen und hat bereits das eine oder andere Red-Carpet-Event besucht. Doch nicht nur auf dem roten Teppich sehen die Fans die Oscar-Gewinnerin wieder häufiger – auch an Filmsets. So wie jetzt: J.Law wurde während Dreharbeiten in einem coolen Barbie-Look abgelichtet!

Paparazzi erwischten die 32-Jährige am Donnerstag am Set ihres neuen Films "No Hard Feelings" in New York. In High Heels und einem ziemlich knappen pinken Kleid flanierte die blonde Beauty die Straße entlang. Neben ihrem Co-Star Andrew Barth Feldman, der in einem eher legeren Look unterwegs war, sah die Hollywood-Schönheit richtig aufgestylt aus. Vor allem ihre langen Beine kamen dabei besonders gut zur Geltung.

Obwohl Jen wieder am Set einer großen Filmproduktion ist, liebt sie ihr neues Leben als Mutter sehr – auch wenn es erst mal eine große Umstellung für sie war. "Am Morgen nach der Geburt hatte ich das Gefühl, dass mein ganzes Leben neu begonnen hatte. Ich habe einfach nur gestarrt. Ich war einfach so verliebt […]. Neugeborene sind einfach so unglaublich", hatte sie erst kürzlich in einem Interview mit Vogue verraten.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Jennifer Lawrence am Set ihres neuen Films "No Hard Feelings", Oktober 2022

Getty Images Schauspielerin Jennifer Lawrence im September 2022

