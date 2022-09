Katzen-Vergleich: Jennifer Lawrence spricht über Mutterliebe

Jennifer Lawrence (32) überrascht mit herrlich ehrlichen Worten über ihr Leben als Mutter! 2019 heiratete die Schauspielerin den Galeristen Cooke Maroney. Die Geburt ihres kleinen Sohnes Cy im vergangenen Februar machte dann das Glück der Turteltauben vollkommen. Obwohl sie seitdem nicht glücklicher sein könnte, hatte die Hunger Games-Darstellerin doch Angst vor ihrem Leben als Mutter: Jennifer offenbarte jetzt ehrlich, dass sie nicht sicher gewesen sei, was sie in der Mutterschaft erwarten würde!

Für die Oktober-Ausgabe gab Jennifer gegenüber Vogue zu, dass es "so beängstigend ist, über die Mutterschaft zu sprechen": So erinnerte sich die "Red Sparrow"-Darstellerin, wie sie im neunten Monat mit einer guten Freundin spazieren ging und witzelte: "Alle sagen immer, dass ich mein Baby mehr lieben werde als meine Katze. Aber das ist nicht wahr. Vielleicht liebe ich ihn genauso sehr wie meine Katze?"

Auch verriet Jennifer laut Just Jared in dem Interview, dass sie ihr Leben als frischgebackene Mama mittlerweile sehr genieße: "Am Morgen nach der Geburt hatte ich das Gefühl, dass mein ganzes Leben neu begonnen hatte", offenbarte die 32-Jährige und schwärmte außerdem: "Ich habe einfach nur gestarrt. Ich war einfach so verliebt […]. Neugeborene sind einfach so unglaublich."

Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Don't Look Up" in New York City, Dezember 2021

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars im März 2018

