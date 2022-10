Eva Benetatou verrät: Das ist ihr bei einem Partner wichtig!

Evanthia Benetatou (30) hat klare Vorstellungen von einem perfekten Partner! Die Reality-TV-Darstellerin hatte zuletzt Pech in der Liebe: Im Bachelor-Finale musste die Mutter eines Sohnes die Rückreise antreten. Einige Monate später lernte sie Chris Broy (33) kennen – doch vor rund einem Jahr trennten sich die beiden. Die Beauty scheint nicht aufzugeben und wagt sich in "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück" an ein Experiment. Wie stellt sich Eva eigentlich ihren Traummann vor?

Mit Promiflash plauderte die 30-Jährige aus dem Nähkästchen und verriet, dass ihr Liebster zielstrebig sein sollte. Zudem betonte Eva, dass sie ihrem Partner bedingungslos vertrauen können muss: "Wichtig ist mir bei meinem Partner [...], dass er mich will und nicht durch mich an die Öffentlichkeit möchte." Doch auch der Charakter des Mannes sei entscheidend – dieser sollte nämlich guten Humor haben und liebevoll mit ihrem Nachwuchs umgehen.

In einem weiteren Promiflash-Interview betonte die einstige Sommerhaus-Teilnehmerin, dass das Dating sie vor einige Herausforderungen stelle. Beim Kennenlernen verzichte Eva auf Dating-Apps. Stattdessen ziehe sie persönliche Treffen und Konversationen vor. "Ich bin generell der Typ, der jemanden lieber direkt persönlich kennenlernt, als ein paar Wochen zu schreiben und sich dann erst zu treffen", schilderte die Beauty.

„Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück“, immer donnerstags auf discovery+

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im Juli 2022

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

