Nach Ken-Rolle: Ryan Gosling verwirrt mit zotteliger Mähne

Ryan Gosling (41) beweist mal wieder, wie wandelbar er ist! Vor wenigen Monaten hatte der kanadische Schauspieler mit einem ganz besonderen Look begeistert: Denn für seine Rolle als Ken in der neuen Barbie-Verfilmung ließ er sich – wie es sich für die männliche Spielzeugpuppe gehört – eine platinblonde Frisur verpassen. Aktuell steht der "The Gray Man"-Darsteller für eine neue Hauptrolle vor der Kamera. Dafür lässt sich Ryan nun eine neue Frise stehen!

Neue Bilder zeigen Ryan am Set zu seinem neuen Film "The Fall Guy". Die Neuverfilmung des 80er-Jahre-Klassikers soll 2024 in die Kinos kommen. Für seine Rolle als Stuntman Colt Seavers, der nebenbei noch einen dubiosen Zweitjob als Kopfgeldjäger hat, lässt sich der 41-Jährige einen ganz besonderen Haarschnitt stehen. Anders als in seiner Barbie-Rolle sieht Ryan bei den Dreharbeiten ziemlich verändert aus: Statt blonder Föhnfrisur trägt er für seinen neuen Streifen eine ziemlich zottelige Langhaarfrisur.

Ob sich Ryan in seiner neuen Rolle genauso wohl fühlen wird, wie in seiner Ken-Rolle? Gegenüber Entertainment Tonight stellte er nämlich klar, wie sehr er es damals genossen habe, die braun gebrannte Puppe zu spielen. "Ich bin stolz darauf. Ich habe diese Ken-Energie, die man offensichtlich spüren kann", scherzte er und fügte hinzu, dass er es kaum erwarten könne, dass die Leute den Film sehen.

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

Backgrid Ryan Gosling bei den Dreharbeiten zu "The Fall Guy"

Getty Images Ryan Gosling im Februar 2017

