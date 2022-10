"Super-Gau eingetreten": Andrej Mangold geht es miserabel

Andrej Mangold (35) ist am Boden zerstört. Eigentlich versucht der ehemalige Bachelor seine Follower auf Instagram immer wieder mit Geschichten aus einem Leben oder seinen neuen Projekten zu unterhalten. Meistens präsentiert sich der Ex-Sommerhaus der Stars-Teilnehmer als Macher, der sein Leben genau nach seinen Vorstellungen lebt. Doch jetzt passierte Andrej etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Er hat sich eine schlimme Verletzung zugezogen.

Auf Instagram wandte sich Andrej sichtlich geknickt an seine Fans. Der ehemalige Rosenkavalier wolle vor seiner Community nicht verheimlichen, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen sei. "Ich habe mich am Samstag am Knie verletzt beim Basketball. Es ist der Super-Gau eingetreten. Ich habe mir mein Kreuzband, was 2016 gerissen ist und operiert wurde, wieder gerissen", gab der Basketballspieler an.

Das sei "das Beschissenste, was passieren kann". Bei seinem letzten Kreuzbandriss musste er sich nicht nur operieren lassen, sondern machte auch eine Reha und konnte mehrere Monate nicht richtig laufen. "Da war ich durch die Hölle gegangen", war Andrej sichtlich emotional. "Trotzdem ist es immer wieder eine enorme Herausforderung, Rückschläge zu akzeptieren und mit ihren Konsequenzen umzugehen und vor allem zu verstehen, warum sollte das nun passieren? Was soll es mir für meinen weiteren Weg sagen oder lehren?", versuchte er wie gewohnt optimistisch zu bleiben.

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, 2020

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de