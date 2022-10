Kanye-Scheidung wäre bestes Geburtstagsgeschenk für Kim K.!

Eine Sache soll Kim Kardashian (42) sich von ganzem Herzen wünschen! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und ihr Noch-Ehemann Kanye West (45) trennten sich vor fast zwei Jahren. Die Scheidung der beiden ist aber noch nicht durch. Diesen Tag soll die Unternehmerin sich aber sehnlichst herbeisehnen – Kim wünscht sich zu ihrem Geburtstag offenbar nichts mehr, als die endgültige Scheidung von Kanye!

Am 21. Oktober feierte Kim ihren Geburtstag – wie ein Insider gegenüber HollywoodLife berichtete, hatte sie zu diesem Anlass einen besonderen Wunsch. "Sie möchte mehr denn je, dass diese Scheidung endlich abgeschlossen wird. Kim glaubt, dass der Abschluss ihrer Scheidung das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten wäre", erzählte der Informant.

Kim freue sich auf ihr neues Lebensjahr und sei sehr stolz darauf, was sie bislang alles erreicht hat, gab eine weitere Quelle preis. "Sie sieht fantastisch aus und fühlt sich auch so, sie sieht ihrer Zukunft wirklich positiv entgegen", meinte der Insider.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, 2012 in Los Angeles

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Mai 2014

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

