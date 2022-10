Neues Musikvideo: Shakira demonstriert furchtbare Trennung

Vier Monate ist es jetzt her, dass Shakira (45) und Gerard Piqué (35) ihr Ehe-Aus bekanntgegeben hatten. Angeblich hat eine Affäre des Fußballers dahinter gesteckt, doch dieses Gerücht wurde nie bestätigt. Stattdessen begründete die Kolumbianerin die Trennung mit der traurigen Tatsache, dass sie für die Liebe ihre Karriere vernachlässigte. Am Donnerstag veröffentlichte Shakira einen emotionalen Song. Vermutlich demonstriert sie darin, wie ihr das Herz gebrochen wurde!

In dem Song Monotonía, den Shakira gemeinsam mit Ozuna (30) produzierte, versucht die "Hips Don't Lie"-Interpretin, einer Vermutung von People nach, nach ihrem Liebes-Aus wieder auf die Beine zu kommen. Sie veröffentlichte auch ein dazugehöriges Musikvideo, das in einem Lebensmittelladen gedreht wurde. Dort scheint die 45-Jährige sehr aufgebracht zu sein, bevor ihr jemand einen Schlag auf die Brust verpasst. Sie fällt zu Boden. Mit einem riesigen Loch in der Brust gelingt es der Musikerin aufzustehen und ihr blutiges Herz vom Boden aufzuheben.

In einem Interview mit Elle schüttete Shakira nach der Trennung erstmalig ihr Herz öffentlich aus: "Für Frauen wie mich, die an Werte wie die Familie glauben, die den Traum hatten, den großen Traum, für immer eine Familie zu haben, ist es wahrscheinlich eines der schmerzhaftesten Dinge, die man je erleben kann, wenn dieser Traum zerbricht."

Shakira, Musikerin

Shakira im Januar 2020 in Miami

Shakira, November 2019

