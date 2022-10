Nina Hnizdo trägt jetzt Schwester Kims GNTM-Haarschnitt!

Sind wir etwa in der Zeit gereist? Jedes Jahr aufs Neue gibt es beim beliebten Germany's next Topmodel-Umstyling Gemotze und Drama. Auch in Kim Hnizdos (26) Staffel 2016 flossen zahlreiche Tränen, da die Blondine partout keinen Pixie-Cut verpasst haben wollte. Ihre Schwester Nina Hnizdo, die mittlerweile auch modelt, scheint da einen anderen Geschmack zu haben. Nina trägt jetzt genau die Frisur, die Kim bei GNTM auf keinen Fall haben wollte!

Bei der QS by s.Oliver x BVG Secret Undergournd Fashion Show in Berlin posierten die Schwestern gemeinsam für die Kameras. Und was ist das? Während die GNTM-Gewinnerin ihre Haare in einem Dutt trug, rockte Nina genau den Haarschnitt, gegen den Kim sich damals so vehement gewehrt hatte. Anscheinend wurde die 27-Jährige durch ihre Schwester inspiriert!

Kims Veränderung zählt immer noch zu eines der krassesten Umstylings aller Zeiten. Ob es ein Vokuhila, blaue Haare oder eben ein Pixie-Cut ist: Vor Heidis (49) Kreativität ist keine Kandidatin sicher! Immerhin hatte sich die mutige Umwandlung gelohnt: Kim konnte sich im Finale gegen Elena Carrière (26) durchsetzen und modelt bis heute. Vielleicht erhofft Nina sich durch die Frisur auch noch mehr Erfolg im Model-Business!

Splash News / ActionPress Nina und Kim Hnizdo, 2022

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Nina Hnizdo, Model

Getty Images Kim Hnizdo auf der Fashion Week in Berlin im Juni 2016

