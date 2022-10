Paris Hilton baute Barbie-Look auf, um Trauma zu verarbeiten

Paris Hilton (41) spricht über ihre Vergangenheit. Das It-Girl wurde schon in Teenager-Jahren bekannt und fiel vor allem auf: Sie stylte sich wie eine Barbie – mit blonden Haaren, pinken Klamotten und viel Glitzer. Spätestens mit ihrer eigenen Realityshow erlangte sie eine Menge Aufmerksamkeit. Doch nun erklärte die Hotel-Erbin, was es mit ihrem Look auf sich hatte: Paris wollte dadurch ein Kindheitstrauma verarbeiten.

Das Model war zu Gast in Meghan Markles (41) Podcast "Archetypes". Dort sprach sie über die Zeit an der Provo Canyon School, wo sie körperlich und verbal misshandelt wurde. "Ich habe mir einfach versprochen und gesagt: 'Ich werde so hart arbeiten und so erfolgreich werden, dass mich nie wieder jemand kontrollieren kann'", gab sie zu. Das führte dazu, dass sie sich eine andere Persönlichkeit aufbaute: "Ich wollte einfach nicht mehr an den Schmerz denken, sondern nur noch an Einhörner, Schmetterlinge, Barbiepuppen, Rosa und Glitzer."

Das Image wurde dann nur noch verstärkt, als ihre Realityshow "The Simple Life" mit Nicole Richie (41) gedreht wurde. "Die Produzenten sagten einfach: 'Wir wollen, dass Nicole die Unruhestifterin ist und Paris, wir wollen, dass du die reiche, dumme Blondine bist.' Da habe ich damit angefangen, wirklich in diese Rolle zu schlüpfen", offenbarte Paris.

Getty Images Paris Hilton bei den Grammy Awards 2022 in Las Vegas

APEX / MEGA Paris Hilton bei ihrer Hochzeit im November 2021

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie bei einem Event in NYC im November 2014

