Andere Prioritäten: Mamasein hat Emily Ratajkowski verändert

Sie zieht schon ihr erstes Fazit vom Mama-Dasein! Emily Ratajkowski (31) ist vor über einem Jahr zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem mittlerweile Ex Sebastian Bear-McClard (35) konnte sie ihren Sohn Sylvester Apollo auf der Welt willkommen heißen. Dass sie in ihrer Rolle als Mama total aufgeht, betont das Model nun in einem Interview: Seitdem ihr kleiner Sohn Emilys Leben bereichert hat, setzt die Beauty ganz andere Prioritäten!

In einem ehrlichen Interview mit Harper's Bazaar gibt die 31-Jährige zu, dass sich ihr Alltag seit der Geburt stark verändert hat. "Ich hatte noch nie so klare Prioritäten in meinem Leben. Die Nummer eins ist Sly und damit hat sich es", erzählt die Schauspielerin offen und fügt hinzu: "Es hat mich dazu gebracht, neu zu bewerten, was mir wichtig ist. Zum Beispiel, was ich meinem Sohn beibringen möchte".

Doch nicht nur ihre neue Rolle als Mutter genießt die Beauty in vollen Zügen – auch die neu gewonnene Freiheit nach ihrer Trennung von ihrem Noch-Ehemann kostet sie voll aus. "Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben single und ich habe das Gefühl, dass ich die Freiheit genieße, mir keine Sorgen darüber zu machen, wie ich wahrgenommen werde", hatte sie vor Kurzem in einem Interview mit Vanity Fair ausgeplaudert.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear

Getty Images Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard im September 2019 in Toronto

Getty Images Model Emily Ratajkowski im September 2022

