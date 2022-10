"Grill den Henssler": Steffen Henssler rastet wegen Käse aus

Steffen Henssler (50) verzweifelt am Harzer Käse! Immer sonntags tritt der Fernsehkoch in seiner Show Grill den Henssler gegen Prominente an. Diese suchen eine Reihe von Zutaten aus, die in ein ordentliches Gericht verarbeitet werden müssen, das die Jury aus Christian Rach (65), Reiner Calmund (73) und Jana Ina Zarrella (45) bewertet. Welche Zutaten es gibt, weiß der Profi vorher nicht – und jetzt brachte Steffen der Geruch von Käse völlig auf die Palme!

"Das sind mit Abstand die beschissensten Zutaten, die wir je hatten", rastet Steffen beim Anblick der Auswahl aus. Im Kochkampf gegen Andrea Sawatzki (59), Uwe Herrmann und Sasha (50) soll er nicht nur mit Hokkaidokürbis und Knoblauchwurst improvisieren, sondern auch mit Harzer Käse – und der Geruch geht dem TV-Star an die Nieren. "Harzer Käse stinkt wie Oma unterm Arm! Den braucht kein Mensch. Gleich am Anfang mir so was reinzudrücken. Da stehe ich hier und habe gleich schlechte Laune", wettert er während des Kochens weiter.

Steffen schaffte es trotzdem, der Jury auf seinem roten Teller ein Gericht vorzusetzen. Aber Profikoch Christian vermisst vor allem die verhasste Zutat und zieht Punkte ab. Zu viel für Steffen: Er rauscht hinter der Trennwand hervor und brüllt die Jury an: "Auf dem roten Salat wurde der Käse ganz leicht reingezupft, weil der Koch des roten Tellers der Meinung war, dass man möglichst wenig davon schmecken sollte!"

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Hennsler" im August 2022

RTL/Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

RTL/Frank W. Hempel Christian Rach, Reiner Calmund und Jana Ina Zarrella bei "Grill den Henssler"

