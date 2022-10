John Legend war Chrissy Teigen nicht immer ein guter Partner

Er musste sich ganz schön verändern! Seit 2006 sind John Legend (43) und Chrissy Teigen (36) das Traumpaar schlechthin. Nur fünf Jahre später haben sich die beiden in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben und sind Eltern von bald drei Kindern. Doch so harmonisch wie heute war ihre Beziehung nicht immer: John verrät in einem Interview, dass er am Anfang seiner Partnerschaft mit Chrissy sehr selbstsüchtig war!

Im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" spricht der "All of Me"-Interpret offen über seinen Start mit Chrissy – denn so happy, wie die beiden heute sind, waren sie nicht immer. "Ich glaube, ich war damals egoistischer. Am Anfang unserer Beziehung war ich kein guter Partner", erklärt der Sänger offen und fügt hinzu: "Obwohl ich sehr verliebt in sie war und mich sehr darauf freute, mit ihr zusammen zu sein, war ich immer noch egoistisch." Damals sei er noch zu jung gewesen, um der engagierte Partner zu sein, der er jetzt ist.

Doch John hat aus seinem früheren Verhalten gelernt. "Wenn man aufhört, so egoistisch zu sein, wenn man nicht nur an die Freude und das Vergnügen denkt, das man aus einer Situation zieht, sondern auch an seine Verantwortung und sein Engagement in dieser Situation, dann wächst man und reift", zieht er selbstreflektierend ein Fazit.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im September 2022

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids in London

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den 64. Grammy Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de