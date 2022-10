Princess Love hat Dreier nur aus Liebe zu Ray J zugestimmt!

Ray J (41) ist momentan wohl gar nicht gut auf Princess Love (38) zu sprechen. Zwischen dem Rapper und der TV-Bekanntheit gibt es ein ewiges Hin und Her: Die beiden wollten bereits zweimal ihre Ehe auflösen, fanden dann aber doch wieder zueinander zurück. Vor wenigen Wochen hat es erneut zwischen den beiden gekracht – der "Sexy Can I"-Interpret reichte jetzt zum dritten Mal die Scheidung ein. Nun schießt Ray J sogar gegen seine Ex Princess Love, nachdem diese behauptet hatte, nur ihm zuliebe Dreiern zugestimmt zu haben.

Der Instagram-Account The Shade Room postete ein Video aus der Reality-TV-Show "Love and Hip Hop: Miami" von einem hitzigen Gespräch zwischen der 38-Jährigen und ihrem Mann. Dabei ging es darum, dass die Beauty den sexuellen Bedürfnissen des Rappers nicht mehr gerecht werde. Im Einzelinterview erklärte sie, Dreiern auch nur aus Liebe zu ihm zugestimmt zu haben– sie selbst sei damit nicht so glücklich gewesen. Das brachte den Musiker in Rage, denn er kommentierte den Beitrag fassungslos: "Um mich glücklich zu machen […]? Ich nehme all die Negativität hin, denn wir sind eine Familie für's Leben."

Die schwierige Situation zwischen den beiden rührt daher, dass der Rapper allgemein eine andere Denkweise zum Thema Fremdgehen hat. Er hatte nämlich bereits erklärt, dass seiner Meinung nach Stripperinnen und Prostituierte nicht zählen würden. Für Princess sei das aber nicht so leicht wegzustecken.

Instagram / princesslove Princess Love, Reality-TV-Star

Getty Images Princess Love und Ray J bei den BET Awards 2022

Getty Images Ray J, Rapper

