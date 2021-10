Ob Versuch Nummer drei dieses Mal was wird? Ray J (40) und seine Frau Princess Love (37) wollten sich bereits zweimal scheiden lassen – doch sie machten immer wieder einen Rückzieher und entschieden sich wiederholt dazu, ihrer Liebe doch noch eine Chance zu geben. Nachdem es zuletzt hieß, dass der Rapper und seine On-Off-Partnerin erneut glücklich zusammen leben, geht das Beziehungswirrwarr nun in die nächste Runde: Der "One Wish"-Interpret reichte jetzt zum dritten Mal die Scheidung ein.

Laut TMZ beantragte Ray J am Mittwoch beim L.A. County Superior Court das offizielle Ehe-Aus. Was dazu führte, dass der US-Star jetzt den dritten Scheidungsanlauf startete, ist nicht klar. Es scheint ihm aber sehr wichtig zu sein, die Trennung nach zwei Jahren des Hin und Hers endlich amtlich zu machen, da er die Papiere nur wenige Tage nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus einreichte.

Der Zweifach-Papa wurde diese Woche mit einer schlimmen Lungenentzündung in eine Klinik eingeliefert. Wie Ray J TMZ am Mittwochmorgen mitteilte, erhole er sich langsam, aber es gehe ihm immer noch sehr schlecht.

Getty Images Ray J bei den BMI R&B/Hip-Hop Awards in Beverly Hills im August 2015

Getty Images Princess Love und Ray J bei den MTV Movie & TV Awards in L.A. im Mai 2021

Getty Images Ray J bei einem Event in Atlanta im September 2019

