Was sagt Anna Iffländers Mama zu Michas "Wanderhure"-Eklat?

Was hält eigentlich Anna Iffländers Mama von Micha (25)? Bei Are You The One? – Reality Stars in Love lernten sich der Ex-Kicker und die einstige Love Island-Teilnehmerin kennen. Doch in der Villa auf Paros lief nicht immer alles rund zwischen den beiden, so bezeichnete der Sportler die Influencerin sogar als "Wanderhure". Mittlerweile sind die zwei fest zusammen – doch was sagt eigentlich Annas Mama zu Micha und seinem Verhalten bei "Are You The One"?

Auf Instagram verriet die Beauty einige Details zu ihrer Beziehung. Dabei plauderte sie aus, wie ihre Mutter auf die Szene reagiert hat, in der Micha beleidigend wurde. "[Mama] Tina schaut sich immer alles an. Sie fand es aber halb so schlimm", berichtete die Blondine und merkte an: "Sie kannte da ja aber auch schon Michael, sie hat ihn ja vorher unvoreingenommen kennengelernt." Sie halte von dem einstigen Fußballer sogar so viel, dass sie ihn in Schutz genommen habe.

Ihre Beziehung führen Anna und Micha derzeit noch aus der Ferne: Die beiden trennen zwei Stunden Autofahrt voneinander. Allerdings können sie sich vorstellen, sich ein gemeinsames Leben aufzubauen. "Aus unserer Fernbeziehung soll eine Nahbeziehung werden", plauderte der ehemalige Fußballer aus. Er könne sich definitiv vorstellen, für Anna nach Dortmund zu ziehen.

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Influencerin

Instagram / annaiff Micha Schueler und Anna Iffländer, "Are You The One?"-Kandidaten 2022

Instagram / micha_schue Micha Schüler im August 2022

