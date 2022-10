"Befreiender Akt": Drew Barrymore liebt es, nackt zu sein

Drew Barrymore (47) braucht kein Stück Stoff auf ihrer Haut! Die Schauspielerin ist dafür bekannt, gerne aus dem Nähkästchen zu plaudern. Auf ihrem eigenen Blog teilt sie ihre Gedanken über das Leben mit ihren Fans. Kürzlich enthüllte sie sogar, seit sechs Jahren keinen Sex mehr gehabt zu haben. Jetzt verriet Drew ein weiteres privates Detail: Sie läuft zu Hause gerne nackt herum!

In der "Drew Barrymore Show" sprach Drew mit ihrem Co-Moderator Ross Mathews (42) und dem ehemalige NBA-Spieler Dennis Rodman (61) darüber, dass Schauspieler Christopher Meloni (61) kürzlich enthüllte, dass er ein großer Fan von Nacktheit sei. Dem schloss sich Drew an. Wenn ihre Kinder nicht zu Hause seien, schließe sie alle Türen ab und entledige sich ihrer Klamotten. "Es fühlt sich einfach wie der befreiendste Akt an", schwärmte der Filmstar.

Doch obwohl Drew gerne hüllenlos unterwegs ist, muss sie das nicht zwangsläufig mit Sex in Verbindung bringen. Auf ihrem Blog drewbarrymoreblog.com erzählte die "50 erste Dates"-Darstellerin, dass sich für sie im Laufe ihres Lebens einfach die Prioritäten geändert hätten. "Ich bin keine Person, die Sex braucht", stellte die 47-Jährige klar.

