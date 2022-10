Cooles Duo! Rita Ora und Partner Taika moderieren MTV EMAs

So cool werden diesjährigen MTV EMAs! Jedes Jahr werden die größten Stars der Musikszene mit dem beliebten Preis ausgezeichnet. So sicherte sich unter anderem Ed Sheeran (31) im vergangenen Jahr jeweils eine Trophäe als "Bester Künstler" und in der Kategorie "Bester Song" für seinen Hit "Bad Habits". Durch den Abend führte damals die Rapperin Saweetie (28). Jetzt wurden die Gastgeber der diesjährigen Preisverleihung bekannt gegeben: Rita Ora (31) und Taika Waititi (47) werden im November die MTV EMAs moderieren!

Wie MailOnline berichtete, wurde jetzt bestätigt, dass Rita und Taika am 13. November bei der Preisverleihung in Düsseldorf durch den Abend führen werden: "Wir freuen uns darauf, die diesjährigen MTV EMAs zu moderieren und die besten Musiker und Performances aus der ganzen Welt zu feiern", erklärte das Paar bereits in einem gemeinsamen Statement. "Ich bin begeistert, dass ich wieder moderieren darf, und die Bühne mit Taika zu teilen, macht es noch spezieller", ergänzte die Sängerin, die schon 2017 in der Londoner Wembley Arena die EMAs präsentierte.

Bereits im vergangenen Jahr besuchten Rita und Taika die jährliche Preisverleihung in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Während das Paar verliebt wie eh und je turtelnd auf dem Red Carpet posierte, trug die "Let You Love Me"-Interpretin ein extravagantes Outfit mit einer Schleppe aus Federn. Der Thor-Regisseur entschied sich wiederum für einen schwarzen Anzug.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran bei den MTV EMAs, 2021

Anzeige

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora, August 2021

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs in Budapest, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de