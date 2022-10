Königin Camilla gönnt sich Wellnessurlaub mit ihren Freunden

Königin Camilla (75) will es aktuell offenbar entspannt angehen lassen! Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) ist die Schwiegertochter der einstigen Monarchin Königsgemahlin. An der Seite von König Charles III. (73) zog Camilla deshalb die vergangenen Wochen durch die Commonwealth-Staaten und nahm an vielen öffentlichen Events teil. Momentan gönnt sich Camilla jedoch eine Pause und besucht ein Wellnesszentrum in Indien!

Camilla war am vergangenen Wochenende nicht an der Seite von Charles zu sehen. Nach dem Tod seiner Mutter besuchte der nämlich zum ersten Mal den Landsitz der Familie in Sandringham. Stattdessen verbringt die 75-Jährige aktuell eine erholsame Auszeit in einem ganzheitlichen Gesundheitszentrum in Indien. Wie Hello! berichtete, soll Camilla ihren zehntägigen Wellnessurlaub gemeinsam mit ihren Freunden angetreten sein.

Bei Yoga und anderen naturheilkundlichen Behandlungen hat Camilla dort die Gelegenheit, die vielen Veränderungen zu verarbeiten, die die Königsgemahlin aktuell umgeben. Neben der Anpassung ihres royalen Titels hieß es zuletzt nämlich auch, dass man die gebürtige Londonerin im kommenden Mai womöglich nicht mit der wertvollen Krone der verstorbenen Queen krönen wolle. Das ging aus Berichten von Mail Online hervor.

Getty Images König Charles und Königin Camilla

Getty Images Herzogin Camilla im Juni 2022

Getty Images Queen Consort Camilla im September 2022

