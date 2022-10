Nach Restaurant-Eklat: Co-Star nimmt James Corden in Schutz!

James Corden (44) sorgt mit dem Restaurant-Eklat für Schlagzeilen! Nachdem der "The Late Late Show"-Host das Lokal Balthazar in New York besucht hatte, wurde er mit Anschuldigungen konfrontiert: Der Gastronom Keith McNally behauptete, dass der Moderator die Angestellten unter anderem angeschrien und respektlos behandelt haben soll. Der Beschuldigte wies diese Vorwürfe bereits öffentlich von sich. Jetzt meldete sich auch ein ehemaliger Co-Star zu Wort – und nahm James in Schutz!

Die britische Schauspielerin Ruth Jones stand mehrere Jahre gemeinsam mit James für die Sitcom "Gavin & Stacey" vor der Kamera. Gegenüber The Sun stellte Ruth jetzt klar, dass der TV-Show-Host "kein Tyrann" sei – ganz im Gegenteil! "Er ist ein sehr emotionaler Typ. Wir haben uns umarmt und er hat geweint", rief sich die 56-Jährige einen Moment vom Set in Erinnerung.

Ruth ist aber nicht der einzige Promi, der James in den vergangenen Tagen den Rücken gestärkt hat – auch der Starkoch Todd English verlor nur positive Worte über den Moderator. Laut des Küchenchefs sei James bei den Besuchen in seinem Restaurant bislang immer "unglaublich sympathisch" gewesen.

Getty Images James Corden und Ruth Jones im Juli 2008

Getty Images James Corden, Moderator

Getty Images Moderator James Corden

