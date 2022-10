Nach Trennungsvideo: Paola Maria kuschelt verliebt mit Alex

Paola Maria (29) scheint erleichtert zu sein! Seit der Trennung von ihrem Mann Sascha Koslowski (35) im Februar liefern die Eltern zweier Söhne sich eine öffentliche Schlammschlacht. Zuletzt veröffentlichte die YouTuberin ein Statementvideo, welches im Netz durch die Decke ging. Dort sprach sie auch über ihre neue Beziehung zu Unternehmer Alexander Thoss. Jetzt teilte die Beauty Aufnahmen, auf denen sie ihrem Alex im Arm liegt!

Nachdem Sascha die neue Liebe seiner Ex veröffentlicht hatte, hatte die 29-Jährige diese darauf hin gezwungenermaßen ebenfalls bestätigt. In ihrer Stellungnahme sprach sie unter anderem darüber, dass sie sich nicht dafür rechtfertigen würde, dass sie sich verliebt habe. Nun teilte die Influencerin eine Instagram-Story aus dem Auto. Dort liegt sie unverkennbar in den Armen eines Mannes und lächelt in die Kamera. Mittlerweile scheut sich die Italienerin auch nicht mehr, ihren Lover Alex zu markieren.

Inzwischen kursieren Gerüchte, dass Sascha auch wieder verliebt sein soll. Auf TikTok kursierte ein Video, dass den 35-Jährigen in weiblicher Begleitung bei einem Restaurantbesuch zeigte. Die beiden hatten ihre Arme auf den Tisch gelegt und hielten offenbar Händchen! Der gebürtige Kasache hat sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert.

Instagram / thossalex Alexander Thoss, Unternehmer

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Freund Alexander Thoss, 2022

Instagram / paola Paola Maria mit ihrer Familie

