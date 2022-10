Nanu? Maura Higgins knutscht mit Hottie bei Preisverleihung

Hat Maura Higgins etwa einen neuen Mann an ihrer Seite? Im Juli 2021 kam die ehemalige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island mit dem Strictly Come Dancing-Star Giovanni Pernice zusammen. Doch das große Liebesglück sollte es nicht werden: Nur wenige Monate später trennten sich die beiden. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben der Influencerin – bis jetzt: Bei einem Event knutschte Maura mit diesem Hottie rum!

Wie The Sun jetzt berichtete, besuchte der TV-Star am vergangenen Montag die Verleihung des Pride of Britain Awards – dabei zeigen die Bilder des Magazins, wie sie mit dem Dancing on Ice-Star Joey Essex (32) rumknutschte, der ebenfalls das Event besuchte! Dabei wirkten die beiden Realitystars sehr unbeschwert. Kurz darauf verließen die zwei sogar gemeinsam den Veranstaltungsort. Weder Maura noch Joey äußerten sich bis dato zu den verliebten Bildern.

Der Grund, warum sich Maura und Giovanni vor einem Jahr trennten, wurde nie offiziell bestätigt – allerdings lässt sich vermuten, dass die Zeit einen Faktor gespielt hatte. So soll Giovianni wegen des Trainings für "Strictly Come Dancing" sehr eingespannt gewesen sein: "Maura hat beschlossen, einen Schritt zurückzutreten und ihn sich auf die Show konzentrieren zu lassen", hatte eine Quelle damals gegenüber The Sun erklärt.

Maura Higgins, Realitystar

Joey Essex, Realitystar

Maura Higgins, Reality-TV-Bekanntheit

