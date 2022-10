"Nicht so superstreng": So ist Alec Völkel als Zweifach-Papa

Alec Völkel (50) hat mit seinen zwei Kids alle Hände voll zu tun! Der The BossHoss-Musiker und seine Frau Johanna Völkel durften sich im April 2021 über weiteren Nachwuchs freuen: Nach ihrem Sohn Charlie Joe erblickte ihre kleine Tochter namens Rosenrot das Licht der Welt. Aber wie ist Alec als Papa eigentlich so? Jetzt gewährte der Rocker einen Einblick in seinen Familienalltag...

"Ich bin nicht so superstreng als Vater. Ich tue mich schwer mit den Konsequenzen", erklärte Alec jetzt gegenüber Bild. Den strengen Part übernehme eher seine Frau Johanna. "Bei den Kindern bin ich der 'Good Cop' und meine Frau der 'Bad Cop'", verdeutlichte der "Don't Gimme That"-Interpret und fügte hinzu: "Ich bin nicht so gut im Regeln einhalten. Das liegt aber auch in meiner Natur. Schon als Kind war ich nicht so richtig brav und regeltreu..."

Allgemein ist bei den Völkels im Moment so einiges los. "Zu Hause ist bei uns Hochspannung mit zwei Kindern angesagt", betonte der Musiker und gab einen weiteren Einblick: "Unser Sohn Charlie ist gerade in die Schule gekommen. Da ist alles neu." Zudem sei ihre kleine Rosie gerade erst in der Kita eingewöhnt worden.

Instagram / alecvoelkel_bossburns Johanna und Alec Völkel mit ihren Kindern Rosenrot und Charlie Joe

Instagram / alecvoelkel_bossburns Alec Völkel mit seiner Tochter Rosenrot im April 2021

Instagram / johannavoelkel Alec und Johanna Völkel

