"So ein Glücksgefühl": Neu-Mama Charlotte Crosby überwältigt

Vor einigen Tagen hat sich Charlotte Crosbys (32) Leben um 180 Grad gewendet: Die einstige Geordie Shore-Darstellerin und ihr Partner Jake Ankers sind erstmals Eltern einer kleinen Tochter geworden. Bisher hat sich die britische Reality-TV-Beauty noch nicht so viel zu ihrem neuen Dasein als Mutter geäußert – doch das hat sie nun geändert: Charlotte zeigte sich im Netz nun total emotional und gab ihren Fans ein kleines Mama-Update!

In ihrer Instagram-Story versuchte die frischgebackene Mutter ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. "Hallo, ich bin zurück und ich bin eine Mutter! Wow, wow, wow. Ich kann nur nicht zu viel darüber erzählen, weil ich buchstäblich weinen werde", gab sie offen zu. Nach der Geburt habe sich die UK-TV-Schönheit nur auf sich und das Baby konzentriert, dass sie Social Media ganz vergessen hat. Viele Fans haben sich daraufhin Sorgen gemacht – doch diese wollte sie ihren Followern nun nehmen: "Alles ist in Ordnung, es ist mehr als in Ordnung. Es ist einfach so ein Glücksgefühl, ein absolutes Glücksgefühl."

Dennoch hatte es sich Charlotte nicht nehmen lassen, den einen oder anderen Einblick ihrer Entbindung zu teilen. So hatte sie vor wenigen Tagen ein paar Bilder aus dem Krankenhaus veröffentlicht, die sie im Kittel kurz vor der Geburt ihrer Tochter zeigen. "Hier ist ein kleines Update von Mama und Papa", hatte sie dazu geschrieben.

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby im Oktober 2022 in London

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Krankenhaus, Oktober 2022

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im August 2022

