Nach Gerücht: Vic Beckham kommentiert Spice-Girls-Comeback!

Victoria Beckham (48) zieht ihr eigenes Ding durch! Heute ist die Britin angesagte Designerin, doch in den 90ern wurde sie als Sängerin berühmt. Sie war nämlich Teil der weltbekannten Girlgroup Spice Girls, die mit ihren Hits wie "Wannabe" die Fans begeisterten. Auch in den vergangenen Jahren traten die Ladys gemeinsam auf, jedoch meist ohne die Ehefrau von David Beckham (47). Stößt sie aber bald mal wieder dazu? Vic klärte nun auf!

Vor wenigen Tagen meinte das Bandmitglied Emma Bunton (46), dass eine Rückkehr von Vic für ihren Auftritt in Glastonbury gar nicht so unwahrscheinlich sei. Doch das dementierte Posh Spice nun deutlich bei "Watch What Happens Live": "Ich hatte sehr viel Spaß mit den Spice Girls. Aber ich denke, mit meiner Fashionmarke, Beauty-Linie und mit vier Kindern habe ich genug zu tun und könnte mich nicht mehr darauf einlassen." Das klingt ganz und gar nicht nach einem Comeback.

Jedoch behaupten Insider wiederum das Gegenteil. So soll die Modedesignerin neue Verträge für die Spice Girls unterschrieben haben. Etwas, was Victoria wohl nicht getan hätte, wenn sie nicht mehr mit der Band auftreten wollen würde. Die Fans müssen offenbar weiterhin warten und hoffen.

Getty Images Die Spice Girls bei einem Konzert im November 2007

Getty Images Victoria Beckham, 2022 in Paris

Getty Images Die Spice Girls im Jahr 1998

