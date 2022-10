Nach Trennungsstatement: Paola Maria teilt Fotos mit Alex

Paola Maria (29) zeigt, wie glücklich sie mit ihrem neuen Freund ist! Nach der Trennung von ihrem Ehemann Sascha Koslowski (35) im vergangenen Februar ist die Influencerin schon längst wieder in festen Händen: Ihr neues Glück hat sie in Alexander Thoss gefunden. Als Zeichen ihrer ewigen Liebe hat er sich auch direkt ihr Gesicht tätowieren lassen. Jetzt teilte Paola Maria neue verliebte Bilder mit ihrem Schatz.

Auf Instagram postete die YouTuberin zwei Bilder, die sie offenbar an verschiedenen Tagen mit ihrem Alex auf dem Münchener Oktoberfest zeigen. In fescher Tracht lächelt der Unternehmer seine Liebste an, während Paola übers ganze Gesicht strahlt. Auf dem zweiten Schnappschuss gibt er ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange. "Mein Beschützer", schrieb die zweifache Mama mit einem Herz zu den Bildern.

Alex scheint also gerade eine große Stütze für Paola zu sein: Nach der Trennung von Sascha bahnt sich nämlich ein Rosenkrieg an. Zuletzt packte sie in einem Video über ihren Ex aus und stellte unter anderem seine Vaterqualitäten an den Pranger. Er melde sich nicht bei dem gemeinsamen Nachwuchs.

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss, YouTuberin und Unternehmer

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

