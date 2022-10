"Nicht abgesprochen": Gloria Glumac meldet sich zur Trennung

Gloria Glumac teilte nun erste Worte! Bei Temptation Island stellten sich die Beauty und ihr Ehemann Nikola dem ultimativen Beziehungstest – mit großem Erfolg. Die Eheleute verließen die Reality-TV-Show als Pärchen. Danach machten allerdings einige Krisengerüchte um die beiden die Runde. Und tatsächlich: Vor wenigen Tagen bestätigte der Beau die Trennung. Das war aber so nicht abgesprochen, wie Gloria nun klarstellte!

Via Instagram konterte sie nun Nikolas Statement mit deutlichen Worten. "Dass Niko vor zwei Tagen die Trennung einfach öffentlich gepostet hat, war so mit mir nicht abgesprochen", erklärte sie. Für die Bekanntmachung ihrer Trennung sei die Blondine eigentlich noch gar nicht bereit gewesen – mit dem Aus habe sie aktuell nämlich noch zu kämpfen: "Mir geht es tatsächlich nicht so gut, aber ich musste den Schritt vor einer Weile gehen."

Die Gründe für diesen Schlussstrich deutete Gloria in ihrem Statement ebenfalls an: "Niko und ich haben einfach verschiedene Ansichten vom Leben und wir sind einfach nicht auf einen Nenner gekommen." Zwischen den Reality-TV-Darstellern habe es schon eine ganze Weile gekriselt – deswegen seien die beiden schon seit einigen Wochen nicht mehr zusammen.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-TV-Star

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

RTL Gloria Glumac, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

