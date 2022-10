Botschaft? Brooklyn und Nicola Beckham als Romeo und Julia

Was wollen Brooklyn (23) und Nicola Peltz Beckham (27) hier andeuten? Die beiden Turteltauben gaben sich im Frühjahr ganz romantisch das Jawort und schweben seitdem noch mehr auf Wolke sieben als zuvor. Doch Spekulationen um einen möglichen Familienzwist mit Brooklyns Mutter Victoria Beckham (48) überschattete das Glück. Allerdings versucht die Familie immer wieder zu verdeutlichen, dass es keinen Streit gibt. Aber jetzt könnten Brooklyn und Nicola mit ihren Halloween-Kostümen eine geheime Botschaft senden!

Wie unter anderem Daily Mail berichtete, schlüpften Brooklyn und Nicola auf einer Halloween-Party in die Rollen von Romeo und Julia, wie sie 1996 im Film "William Shakespeares Romeo + Julia" von Leonardo DiCaprio (47) und Claire Danes (43) verkörpert wurden. In dem klassischen Drama stammen die Verliebten aus zwei verfeindeten Familien. Wegen der angeblichen Spannungen zwischen Nicola und Victoria wird vermutet, dass in den Kostümen ein unterschwelliges Statement steckt. Es könnte aber auch ein Symbol für den Zusammenhalt und die Liebe des Paares sein, denn immerhin ließen sich Romeo und Julia durch den Familienzwist nicht trennen.

Nicola soll sich mit Victoria unter anderem wegen ihres Hochzeitskleides in die Haare gekriegt haben. Anfang Oktober teilte Vic aber ein Foto mit Brooklyn, seinen Geschwistern, Nicola und ihrem Mann David Beckham (47), auf dem die ganze Familie strahlt. Mit den Worten "Ich liebe euch alle so sehr" sollte eigentlich jeder Streit aus der Welt geschafft sein.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham bei der Academy Museum Gala im Oktober 2022

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

