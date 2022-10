"Ganz schlimm": "Prince Charming"-Fabian bricht Kuss ab!

Diesen Moment hat sich Sebastian garantiert anders vorgestellt! Eigentlich lief es in den vergangenen Folgen der beliebten Kuppelshow Prince Charming zwischen Basti und dem Prinzen Fabian Fuchs supergut: Die beiden verbrachten beispielsweise bereits ein Übernachtungsdate miteinander – und dabei knutschten sie mit voller Leidenschaft. Doch der nächste Annäherungsversuch ging ganz schön nach hinten los: Fabian brach den Kuss mit Basti jetzt sogar ab!

Am Ende der fünften "Prince Charming"-Folge zogen sich Fabi und Basti in einen der Schlafräume zurück – und dort kamen sich die beiden auch schnell näher. Dieses Mal war der romantische Kuss aber nicht von langer Dauer. "Mh, du hast geraucht. Das ist ganz schlimm", brach der Prinz den Kuss ab und erklärte im darauffolgenden Einzelinterview: "Horror, ich hasse Rauchen! Und der hat kurz davor geraucht. Ich dachte mir wirklich: 'Oh, Junge!'"

Und was hat Basti dazu gesagt, dass der romantische Moment zwischen ihm und den Prinzen ziemlich in die Hose gegangen ist? Der Modemanagement-Student aus Bielefeld entschuldigte sich immer wieder für seinen Atem bei Fabian. Doch auch ein zweiter Kuss-Versuch konnte den Krawattenverteiler an diesem Abend nicht zufriedenstellen.

RTL Sebastian, "Prince Charming"-Kandidat

RTL Fabian Fuchs, Prince Charming 2022

Instagram / bastispdt Sebastian, "Prince Charming"-Kandidat 2022

