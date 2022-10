Verlobten gecheckt: Palina Rojinski vertraut auf Astrologie

Palina Rojinski (37) befragt in Sachen Liebe die Sterne! Ihr Privatleben hält sie gerne aus der Öffentlichkeit heraus. Doch inzwischen hat die Moderatorin bestätigt, dass sie in einer festen Beziehung ist – und verriet sogar, dass sie sich bereits verlobt hat! Diese besondere Zeit genießt sie in vollen Zügen. Ansonsten weiß man kaum etwas über Palinas Freund – nun verriet sie aber, dass sein Sternzeichen eine wichtige Rolle für die Beziehung spielt.

Denn Palina, die sich sehr für die Kraft der Sterne interessiert, hat ihren Schatz natürlich astrologisch durchgecheckt. "Wer würde das nicht machen? Ich glaube, ich kenne wirklich keine einzige Frau, die nicht mindestens checkt, was ihr Typ für ein Sternzeichen ist", erklärte sie gegenüber Gala. Falls das nicht passen sollte, könne man allerdings trotzdem eine Ausnahme machen. "Ich denke in solchen Fällen: Die Liebe ist stärker als das Sternzeichen. Man muss seinem Herzen folgen", stellte die Schauspielerin klar.

Wann genau Palina ihren Liebsten heiraten wird, hat sie noch nicht festgelegt – dafür müssen die Sterne wahrscheinlich günstig stehen. Auch ob die Trauung im kleinen Kreis oder mit viel Tamtam stattfindet, sei noch nicht klar. "Wir haben uns da noch nicht final entschieden", hatte die 37-Jährige Bunte erklärt.

Anzeige

Instagram / palinski Palina Rojinski, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Palina Rojinski, TV-Moderatorin

Anzeige

Instagram / palinski Palina Rojinski, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de