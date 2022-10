Insider: Kanye West wollte "Ye"-Album erst "Hitler" nennen!

Ob an diesen Gerüchten tatsächlich etwas dran ist? In den vergangenen Tagen sorgte Kanye West (45) für eine Schlagzeile nach der anderen. Auslöser waren die rassistischen und antisemitischen Äußerungen, die der US-amerikanische Rapper auf Social Media verbreitet hatte. Aufgrund dieser Kommentare beendeten einige seiner Geschäftspartner die Zusammenarbeit mit dem "Runaway"-Interpreten. Nun bahnt sich offenbar der nächste Skandal um Kanye an...

Mehrere Quellen enthüllten gegenüber CNN, dass der 45-Jährige sein im Jahr 2018 erschienenes Studioalbum eigentlich unter dem Titel "Hitler" veröffentlichen wollte – bevor er sich dann für "Ye" entschieden hatte. Schlimmer wohl noch: Ein ehemaliger Mitarbeiter des Musikers behauptete: "[Kanye) lobte Hitler, indem er sagte, wie unglaublich es war, dass er so viel Macht anhäufen konnte, und sprach über all die großartigen Dinge, die er und das NS-Regime für das deutsche Volk erreicht hatten."

Laut eines Produzenten habe Kanye 2018 sogar öffentlich große Sympathien für den Diktator gehegt. "Er sagte so etwas wie: 'Ich liebe Hitler, ich liebe Nazis.' So etwas in der Art", erzählte die Quelle im Podcast "Higher Learning". Bisher haben sich weder der Künstler noch seine Vertreter oder seine Plattenfirma zu den Anschuldigungen geäußert.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards, 2016

Getty Images Kanye West beim iHeartRadio Music Festival, 2015

