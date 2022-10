Khloé Kardashian gibt Hinweis über den Namen ihres Sohnes

Khloé Kardashian (38) gibt ein neues Detail preis. Per Leihmutter kam im August der erste Sohn der Beauty auf die Welt. Für den Realitystar ist es bereits der zweite Nachwuchs: Mit ihrem Ex-Freund Tristan Thompson (31) hat sie bereits Töchterchen True Thompson (4). Während die Beauty ihre Älteste der Öffentlichkeit präsentiert, hält sie sich über ihr Baby äußerst bedeckt. Doch jetzt machte die Unternehmerin eine Andeutung über den Namen ihres Kleinen.

In der Kelly Clarkson Show sprach die 38-Jährige über ihre Familie. Im Laufe des Gesprächs fragte Moderatorin Kelly Clarkson (40) nach dem Namen ihres Kleinsten. "Nun, meine Tochter sagt, er heißt Snowy. Es ist nicht Snowy, das ist also der Hinweis", erwiderte Khloé daraufhin. Mehr gab die Blondine nicht bekannt und betonte erneut: "Aber sein Name ist nicht Snowy."

Bis jetzt hält sich Khloé mit Informationen über ihren jüngsten Nachwuchs bedeckt, wie eine Quelle gegenüber US Weekly bestätigte. "Freunde und Familie lassen Khloé die Bekanntgabe machen, wenn sie bereit ist", lauteten die Worte des Insiders.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Getty Images Khloé Kardashian bei der "2017 NBC Universal Upfront"

