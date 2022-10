Lunch-Date: Halsey und Alev Aydin genießen Zeit zu zweit

Halsey (28) und Alev Aydin genießen die Sonne mit mexikanischem Essen! Im vergangenen Jahr machten freudige News die Runde: Die beiden Turteltauben durften ihren kleinen Sohn Ender Ridley (1) auf der Welt begrüßen. Seitdem managt Halsey ihr Leben als erfolgreiche Sängerin und frischgebackene Mama. Aber auch die Qualitytime mit ihrem Liebsten darf nicht zu kurz kommen: Bei einem kleinen Lunch-Date genossen Halsey und Alev ihre Zeit zu zweit!

Wie die aktuellen Paparazzibilder zeigen, besuchten die "Without Me"-Interpretin und der Drehbuchautor am vergangenen Donnerstag ein mexikanisches Schnellrestaurant: Halsey wirkte sichtlich entspannt, als sie in einem weißen Top, einer weiten Hose und in schwarzen Gummistiefeln ihre Tortilla-Chips genoss. Aber auch ihr Partner wählte für den gemeinsamen Ausflug einen entspannten Look: Alev entschied sich in Kombination mit dunklen Röhrenjeans für ein Sweatshirt und dunkle Stiefel.

Ihre Beziehung hielten die beiden bis zu Halseys Schwangerschaftsverkündung geheim – dabei sollen sie bereits seit mehreren Jahren ein Paar sein! Erst kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Nachwuchses sprach die Musikerin im August 2021 über ihre Liebe: "Alev und ich sind seit vier Jahren wirklich gute Freunde. Und als die Sterne günstig standen, wurde unsere Beziehung romantisch", erinnerte sich die 28-Jährige in einem Interview mit Allure.

Instagram / iamhalsey Halsey mit Freund Alev Aydin und Baby Ender Ridley im Juni 2022

MEGA Halsey und Alev Aydin im Oktober 2022

Instagram / iamhalsey Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

